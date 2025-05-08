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Орлов назвал свое главное достоинство как комментатора

Вчера, 10:30
10

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу молодых коллег. Ему не нравится излишняя эмоциональность.

«Недавно смотрел матч – резанули слух крики комментатора. Европейские коллеги тоже эмоциональны, но они более сдержанны, цивилизованны, что ли. Когда ситуация требует, тоже выдают эмоцию, но она должна быть облечена в приятную форму. А когда просто орут изо всех сил – это неприятно слушать. В нашей профессии подача голоса очень важна. У нас все считают, что всe знают, а я говорю: ребята, пойдите поучитесь на сценическую речь. Научитесь подавать голоса, чтобы вас было приятно слушать. Ведь ваши интонации неприятны.

Сейчас, правда, много развелось шарлатанов-преподавателей, которые на этом зарабатывают. Ораторское искусство ведь даже среди депутатов востребовано. Но добросовестных педагогов и сегодня найти можно.

Чем я отличаюсь? Меня приятно слушать (улыбается). Мне же об этом говорят все, кто меня слушает. Потому что у меня обертона, разные направления в голосе. Это целая наука – сценическая речь называется. Ею надо заниматься. В своe время я целый год этому посвятил. В числе прочего мне там дыхание поставили. А если комментатор неправильно дышит – неизбежно срывается на визг.

У меня жена Наталья – актриса. Слушает меня всю жизнь. Она жалуется: «Гена, ну как же размыли профессию. Невозможно слушать комментаторов». Ну неприятно – особенно женщинам. Домохозяйкам голос комментатора должен нравиться!» – сказал Орлов.

  • Геннадий Сергеевич комментирует спорт с прошлого века.
  • Он был на ряде ЧМ, Евро, Олимпийских играх.
  • До журналистики у Орлова была профессиональная футбольная карьера – в частности, он выступал за «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
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Комментарии (10)
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Mariner
1746689927
Нет батенька, вас не приятно слушать, а скучно слушать. Под вас засыпать самое то, а не футбол смотреть.
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pasha-ansh@mail.ru
1746690904
ещё один нарцис, я звук выключал когда слышил Геню
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...уефан
1746691020
...Орлов-Ореолов, собственной персоной!... "Пятилетку за три года!" - вспомнилось, вдруг)...
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DOCTOR PENALTY
1746694118
Учиться надо у Губерниева! Он орёт, брызжет слюной, провоцирует, постоянно датый, морда красная "как из бани вышел" - согласитесь, приятно слушать "профессионала" Диму. )) """""
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АК 68
1746695113
Самое главное достоинство комментатора - это не интонация и не тембр голоса, а то что сказано им самим, его компетентность и не предвзятость, а с этим у Гены проблемы, поэтому слушать его не достовляет никакого удовольствия.
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Taps
1746696091
Мутный косноязычный дед.
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boris63
1746701364
Не льсти себе Геннадий,сразу Мостовой на ум пришёл.
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Каратель помойников
1746706944
Побочка от принимаемых таблеток? Фишка Гены Орлова-никто так не способен в комментариях топить за зинку
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Константин-Шапкин-google
1746717852
Это у кого обертона? Он вообще знает что это такое
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