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  • Директор «Факела»: «Мы три года были в РПЛ вопреки всему, мы делали чудо с бюджетом уровня ФНЛ»

Директор «Факела»: «Мы три года были в РПЛ вопреки всему, мы делали чудо с бюджетом уровня ФНЛ»

Вчера, 09:16
5

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил финансовую ситуацию в клубе.

– Если сложится, что «Факел» вылетит, выпадут доходы от РПЛ и вернуться будет крайне сложно, – сезон в Первой лиге показал, что вылетевшим из элиты командам очень тяжело.

– Мы это понимаем. Многое будет зависеть от того, какая задача будет у команды и каким будет бюджет. И останутся ли руководители, тренер.

– Есть вопросы, останутся ли руководители и тренер?

– У всех есть вопросы о том, каким будет бюджет и, соответственно, комплектование – игроки, тренер, руководство. Вопрос в этом. Нельзя из топора сделать кашу. Будем реалистами. Мы три года в РПЛ вопреки всему. Наш бюджет в РПЛ сейчас – шестой бюджет в ФНЛ, по моим оценкам. Мы делали чудо. В этом году многое из того, что мы делали в два предыдущих сезона, не сложилось. Два матча с «Химками», с Махачкалой, еще матчи были, когда мы должны были брать очки, но не сложилось.

  • Воронежцы идут в РПЛ последними.
  • Команда близка к вылету.
  • «Факел» в РПЛ с 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел
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Комментарии (5)
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1746685310
Ну и будя маяться,умерла так умерла.
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темирхан
1746686295
о!!!! ну пошли теперь отмазы!
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FWSPM
1746686369
Спасибо за гаспрем позор расистского футбола и всего вам наилучшего в лучшей лиге мира
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Vratarь
1746709660
Деньги в футбол не играют, но без денег в футбол не играют! Если и вправду (скорее всего так и есть) у команды самый маленький бюджет, то три года - максимум сколько ты можешь продержаться в вышке. "Факел" выдал максимум - молодчики!
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Serg77777
1746734000
Факел вылетает не по причине маленького бюджета а по причине слабого менеджмента в котором Котов и Самедов самые слабые звенья им прямая дорога на выход! А вот Роман Гурамовича отпускать не стоит до тех пор пока не исправит свои ошибки и не вернет команду в высший дивизион!
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