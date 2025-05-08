Директор «Факела»: «Мы три года были в РПЛ вопреки всему, мы делали чудо с бюджетом уровня ФНЛ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил финансовую ситуацию в клубе.

– Если сложится, что «Факел» вылетит, выпадут доходы от РПЛ и вернуться будет крайне сложно, – сезон в Первой лиге показал, что вылетевшим из элиты командам очень тяжело.

– Мы это понимаем. Многое будет зависеть от того, какая задача будет у команды и каким будет бюджет. И останутся ли руководители, тренер.

– Есть вопросы, останутся ли руководители и тренер?

– У всех есть вопросы о том, каким будет бюджет и, соответственно, комплектование – игроки, тренер, руководство. Вопрос в этом. Нельзя из топора сделать кашу. Будем реалистами. Мы три года в РПЛ вопреки всему. Наш бюджет в РПЛ сейчас – шестой бюджет в ФНЛ, по моим оценкам. Мы делали чудо. В этом году многое из того, что мы делали в два предыдущих сезона, не сложилось. Два матча с «Химками», с Махачкалой, еще матчи были, когда мы должны были брать очки, но не сложилось.