ЦСКА опубликовал важное предупреждение в адрес болельщиков перед матчем с «Краснодаром»

Пресс-служба ЦСКА сообщила фанатам, что на матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» могут быть неполадки с мобильным интернетом.

«В связи с празднованиями, посвященными 80-летию Дня Победы, в столице могут возникнуть перебои в работе мобильной сети.

В связи с этим, просим вас заранее распечатывать или сохранять QR-коды, а также электронные билеты на телефон для прохода на арену», – написали москвичи.