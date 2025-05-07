ЦСКА опубликовал важное предупреждение в адрес болельщиков перед матчем с «Краснодаром»

Пресс-служба ЦСКА сообщила фанатам, что на матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» могут быть неполадки с мобильным интернетом.
«В связи с празднованиями, посвященными 80-летию Дня Победы, в столице могут возникнуть перебои в работе мобильной сети.
В связи с этим, просим вас заранее распечатывать или сохранять QR-коды, а также электронные билеты на телефон для прохода на арену», – написали москвичи.
- Неполадки с интернетом в Москве наблюдаются уже сейчас.
- Игра состоится 10 мая.
- Она может стать для «Краснодара» чемпионской.
Источник: телеграм-канал ЦСКА