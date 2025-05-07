Кокарев рассказал, как Галицкий лично учил вратарей «Краснодара» отбивать пенальти

Воспитанник «Краснодара» Никита Кокарев ответил на вопросы о владельце клуба Сергее Галицком.
– От вопросов про Галицкого не уйти. Сколько раз общался с ним лично?
– 0. У меня никогда к нему вопросов не было, у него, видимо, ко мне тоже. Пересекались только на тренировках, играх.
– Он же раньше считал, что пенальти надо брать по удару.
– Да. Для вратарей всех возрастов было обязательным, что если в игре назначают пенальти, то вратарь должен реагировать, а не гадать. Потом все вратари начали говорить, что это неправильно. И, если не ошибаюсь, в какой-то момент все начали гадать. Одновременно в одном туре все угадали и отбили. И после этого требование Галицкого реагировать отменили. Станислав Агкацев правильно сказал, что шансов нет при хорошем ударе среагировать.
– Какой у тебя механизм подготовки к пенальти?
– Глобально никакого. В Кубке мы пенальтистов смотрим, в чемпионате нет. Я больше ориентируюсь на ощущение и поведение бьющего. Можно по разбегу понять, по замаху, по опорной. Вера вот очень хорошо бьeт. По его разбегу невозможно ничего прочитать.
- Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
- В 2020 году краснодарцы вышли в группу Лиги чемпионов.
- Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ.