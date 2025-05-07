Стало известно, допустят ли «Химки» к следующему сезону РПЛ

Вратарь «Химок» Никита Кокарев исключил, что клубу не дадут лицензию на следующий сезон РПЛ.

– Мотивация играть в футбол не падает, когда тебе не платят?

– Для меня это не взаимосвязанные вещи. Футбол – работа, обязанность. Мы – профессиональные игроки, которые должны выходить на поле, не думая о деньгах, травмах и так далее.

– Вам обещали, что всe будет хорошо?

– Да, гарантировали, что всe нормализуется, что мы пройдeм лицензирование.