Стало известно, допустят ли «Химки» к следующему сезону РПЛ

Вратарь «Химок» Никита Кокарев исключил, что клубу не дадут лицензию на следующий сезон РПЛ.
– Мотивация играть в футбол не падает, когда тебе не платят?
– Для меня это не взаимосвязанные вещи. Футбол – работа, обязанность. Мы – профессиональные игроки, которые должны выходить на поле, не думая о деньгах, травмах и так далее.
– Вам обещали, что всe будет хорошо?
– Да, гарантировали, что всe нормализуется, что мы пройдeм лицензирование.
- В апреле игроки «Химок» приезжали на тренировку, но не занимались.
- Причина – долги по зарплате.
- После вмешательства РПЛ их стали гасить.
Источник: «Чемпионат»