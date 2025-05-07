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  • Инфантино сообщил, когда наступит мир между Россией и Украиной

Инфантино сообщил, когда наступит мир между Россией и Украиной

7 мая, 13:00
54

Президент ФИФА Джанни Инфантино ждет возвращения России на международную арену.

«Мы надеемся, что дискуссии о мире, касающиеся ситуации, будут идти успешно. Потому что это будет означать [в том числе], что Россия, [ее] дети – мальчики и девочки – могут быть вновь включены в состязания по футболу, состязания ФИФА

Думаю, что президент США Дональд Трамп неустанно действует, чтобы найти мирное решение. И думаю, он бы первым обрадовался, если бы наступил мир. И у меня есть большая уверенность в том, что это произойдет очень скоро», – сказал Инфантино.

  • Ближайший ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Инфантино ранее признавал российский ЧМ-2018 лучшим в истории.
  • Россия забанена с 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Инфантино Джанни
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Комментарии (54)
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FFR
1746614339
Кто такой Инфантини, чтобы знать когда наступит мир между Россией и Украиной?
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Таврида
1746614738
Мир будет когда триколор снова будет реет над Киевом. В 1917 сняли, возвращайте ворованое на место, ублюдки.
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ALEX ML
1746614953
Точнее инфантильный
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NewLife
1746615039
Это, конечно, от Инфантино зависит, как решит так и будет. Главное чтобы швейцарская прокуратура от него отстала)
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FanatSerj
1746615679
Очередные пустые заявления от очередного БОЛЬШОГО чиновника из Европы, который ни на что не может повлиять, даже на футбол. Зато они там все очень хорошо научились лизать междупопие американцам и рыжему это нравиться, рыжий это любит.
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FROLL007
1746617270
Мир наступит, когда исконно русские города, такие как Одесса, Николаев,Харьков, Днепропетровск, Херсон, Очаков и Киев вернутся в родную гавань Россию. А главное, чтобы мозги у части населения вернулись в нужное место. Надо это фашиское гнездо выпотрошить и вывернуть наизнанку. Гыгыгы
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Иван Петров 1986
1746619479
Да куда же без трампа.
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Semenycch
1746621351
Даже если Путин пойдет на мирные договоренности, то полюбому потребует признания 6 регионов неотъемлемой частью России. А глупый и продажный недопрезидент Украины, а так же европейские лидеры на это идти не хотят! Так что скоро мира не будет! И Евролиг в России еще долго не будет!
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темирхан
1746627453
а он откуда знает? ему Путин позвонил и сообщил??????? смешно! после капитуляции америки!!! и больше ни как!
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Oldtrafford83
1746682145
Ждём, хера делать, других вариантов не вижу! И очень рад когда подгорает у либерах))
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