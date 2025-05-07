Инфантино сообщил, когда наступит мир между Россией и Украиной

Президент ФИФА Джанни Инфантино ждет возвращения России на международную арену.

«Мы надеемся, что дискуссии о мире, касающиеся ситуации, будут идти успешно. Потому что это будет означать [в том числе], что Россия, [ее] дети – мальчики и девочки – могут быть вновь включены в состязания по футболу, состязания ФИФА

Думаю, что президент США Дональд Трамп неустанно действует, чтобы найти мирное решение. И думаю, он бы первым обрадовался, если бы наступил мир. И у меня есть большая уверенность в том, что это произойдет очень скоро», – сказал Инфантино.