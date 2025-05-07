Игрок «Химок» раскрыл, на какие жертвы ему пришлось пойти из-за задержек зарплаты

Вратарь «Химок» Никита Кокарев сократил расходы из-за долгов клуба по зарплате.

– Вам долго не платили зарплату. Как ты справлялся?

– Пришлось чуть подужаться. Я ни у кого в долг не брал, вообще это не люблю. Постарался избежать дискомфорта, просто живeм по средствам. Убрал лишние траты. Что именно? Всe, что возможно убрать, убрал. Необоснованные покупки, например.