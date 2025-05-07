Вратарь «Химок» прокомментировал апрельскую забастовку в клубе

Никита Кокарев, голкипер «Химок», объяснил, почему клуб устроил итальянскую забастовку в апреле.

Игроки приезжали на тренировку, но не занимались.

Причина – долги по зарплате.

После вмешательства РПЛ их стали гасить.

– Как тебе жилось в условиях бойкота тренировок? Какие мысли были в этот момент?

– В любом случае мысли были о предстоящей игре. Для нас любой матч сейчас – это финал и шанс набрать очки. Хотелось, чтобы всe как можно скорее разрешилось наилучшим для всех образом.

– Почему до этого дошло и как вообще опишешь ситуацию?

– Я не могу еe достоверно оценивать, поскольку не знаю всех нюансов. Думаю, что на всe происходящее повлияли внешние обстоятельства. Испытал облегчение, когда к нам приехал Алаев. Благодарны ему за участие.