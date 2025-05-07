«Краснодар» готовится к покупке спартаковца Хлусевича: подробности

Появились подробности интереса «Краснодара» к спартаковцу Даниилу Хлусевичу.

«Пока в клуб, то есть в «Спартак», никто не обращался. Идет прощупывание почвы на уровне выхода на агента. Интерес есть, но этого для сделки мало.

Цена вопроса вряд ли будет внушительной, учитывая желание самого «Спартака» избавиться от этого балласта. Сейчас представитель Хлусевича наверняка надует щеки: это мы сами хотим уйти, поскольку получаем мало игрового времени. Это не так. Таков выбор клуба, а не игрока», – написал экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин.