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  • Жирков мог перейти в «Баварию» вместо «Челси»: «Гинер сказал, что это не команда»

Жирков мог перейти в «Баварию» вместо «Челси»: «Гинер сказал, что это не команда»

6 мая, 23:35
4

Юрий Жирков рассказал о несостоявшемся трансфере из ЦСКА в «Баварию».

– До перехода в «Челси» были предложения от других европейских клубов?

– Как слышал, была «Бавария». Когда с Евгением Ленноровичем Гинером мы встречались, он озвучивал две команды – «Челси» и «Бавария».

Я сказал, что поеду в «Баварию», потому что там был Ивица Олич на тот момент.

Евгений Леннорович сказал, что «Бавария» – это не команда. Вот «Челси»…

– Ты думаешь, тебе было бы проще в «Баварии» освоиться, жить в Германии?

– Если сейчас говорить, после карьеры, наверное, (лучше) Германия. И по коллекционированию военных предметов Германия была бы лучше.

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Источник: Smol Talk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Бавария Челси Жирков Юрий Гинер Евгений
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Комментарии (4)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746565372
Просто Абрамович предложил Гинеру больше денег за Жиркова,и пришлось сказать глупость,что "Бавария не команда"
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CSKA57
1746568702
Нужно было Жиркову самому решать. Теперь всю жизнь жалеть будет!
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