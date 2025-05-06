Жирков мог перейти в «Баварию» вместо «Челси»: «Гинер сказал, что это не команда»

Юрий Жирков рассказал о несостоявшемся трансфере из ЦСКА в «Баварию».
– До перехода в «Челси» были предложения от других европейских клубов?
– Как слышал, была «Бавария». Когда с Евгением Ленноровичем Гинером мы встречались, он озвучивал две команды – «Челси» и «Бавария».
Я сказал, что поеду в «Баварию», потому что там был Ивица Олич на тот момент.
Евгений Леннорович сказал, что «Бавария» – это не команда. Вот «Челси»…
– Ты думаешь, тебе было бы проще в «Баварии» освоиться, жить в Германии?
– Если сейчас говорить, после карьеры, наверное, (лучше) Германия. И по коллекционированию военных предметов Германия была бы лучше.
Источник: Smol Talk