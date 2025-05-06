Мостовой: «Соболев может стать лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ»

Александр Мостовой высказался о перспективах нападающего «Зенита» Александра Соболева.
- Прошлым летом игрока купили у «Спартака» за 10 млн евро.
- Соболев сделал дубль в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» и принес волевую победу «Зениту» со счетом 2:1.
«Игра Соболева становится все лучше. Сейчас он почувствует вкус голов и к нему придет стабильность.
У нас любят всех списывать после пары неудачных матчей. Когда кричали, что «Зенит» выбросил деньги на ветер, купив Соболева, я говорил, что он может заиграть.
Семак верит в него и дает шансы – это самое главное. В футболе быстро все меняется.
В следующем сезоне Соболев может стать лучшим снайпером РПЛ. Не удивлюсь этому», – заявил Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»