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  • Мостовой: «Соболев может стать лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ»

Мостовой: «Соболев может стать лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ»

6 мая, 19:19
8

Александр Мостовой высказался о перспективах нападающего «Зенита» Александра Соболева.

  • Прошлым летом игрока купили у «Спартака» за 10 млн евро.
  • Соболев сделал дубль в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» и принес волевую победу «Зениту» со счетом 2:1.

«Игра Соболева становится все лучше. Сейчас он почувствует вкус голов и к нему придет стабильность.

У нас любят всех списывать после пары неудачных матчей. Когда кричали, что «Зенит» выбросил деньги на ветер, купив Соболева, я говорил, что он может заиграть.

Семак верит в него и дает шансы – это самое главное. В футболе быстро все меняется.

В следующем сезоне Соболев может стать лучшим снайпером РПЛ. Не удивлюсь этому», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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FWSPM
1746551947
только в чьих то глупых фантазиях
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Ziklop
1746559350
мост тренером а соболь в его команде лучший бомбардир.
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Pourquoi pas
1746562916
Так же, как ты тренером! )))
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шахта Заполярная
1746568971
Соболь только в зинкиной раздевалке может стать лучшим бомбардиром
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Xesus
1746604051
Не уверен
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balam
1746612416
с вероятностью 50% Мост как блондинка с динозавром
Ответить
Городовой
1746673329
Странных людей почему-то тянет друг к другу...
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