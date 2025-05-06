Рафинья из «Барселоны» назвал самого недооцененного игрока «Реала»

Вингер «Барселоны» Рафинья высоко отозвался о партнере по сборной Бразилии Родриго, который выступает за «Реал».
«Для меня Родриго – удивительный игрок, феномен, не имеющий аналогов. Один из лучших, кого я видел.
Его не ценят так, как следовало бы, и это, на мой взгляд, несправедливо», – сказал Рафинья.
- 24-летний Родриго в «Реале» с 2019 года.
- В этом сезоне бразилец забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 50 матчах.
- При этом в последних 24 играх за клуб и сборную он отличился лишь 1 забитым мячом.
Источник: Madrid Universal