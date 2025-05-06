Рафинья из «Барселоны» назвал самого недооцененного игрока «Реала»

Вингер «Барселоны» Рафинья высоко отозвался о партнере по сборной Бразилии Родриго, который выступает за «Реал».

«Для меня Родриго – удивительный игрок, феномен, не имеющий аналогов. Один из лучших, кого я видел.

Его не ценят так, как следовало бы, и это, на мой взгляд, несправедливо», – сказал Рафинья.