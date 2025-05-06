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Смородская объяснила, что происходит с Глушенковым

6 мая, 13:19
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о проблемах в игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Что происходит с Глушенковым?

– У Глушенкова идет сложная адаптация в «Зените». Там непросто, очень много всяких подводных течений. В команде много иностранцев, много бразильцев. Непросто адаптироваться.

– Может Максиму стоило остаться в «Локомотиве»? Он хорошо себя проявил в составе «железнодорожников».

– Я так не считаю. Он хотел перейти в «Зенит», что по итогу и сделал. Просто он не ожидал, что будет так сложно. Но так бывает в жизни.

– Чем можно объяснить вспышку в игре Глушенкова в начале сезона, если только сейчас у него происходит адаптация?

– Глушенков заиграл на удачу, потому что он только пришел в «Зенит» и во все верил… Когда он окунулся во все проблемы, хитросплетения внутри команды, Глушенков подзатух. Он восстановится, все будет хорошо. Глушенков – хороший игрок.

  • 25-летний Максим Глушенков провел в 2025 году 10 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 3 передачи.
  • Петерургский клуб приобрел игрока у «Локомотива» летом прошлого года за 6,3 миллиона евро.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Смородская Ольга
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1746526866
На Мальдивы не надо было ездить. Выгорел парень, Фсе эмоции там оставил.
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DOCTOR PENALTY
1746529358
Глушенков должен понять, что прогибать всех под свой говнистый характер, это путь в никуда. А вообще, он игрок неплохой, нестандартный. """"
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Номэд
1746530739
Он понял, в какую вшивую помойку попал. З-ПРФ!
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FWSPM
1746533170
супер звезда глушков сдулся вот и вся правда... теперь вся надежда на бомбардира соболева
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spam2009
1746534016
Просто Максим чистоплотный игрок а тут какая-то ****
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