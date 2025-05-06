Смородская объяснила, что происходит с Глушенковым

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о проблемах в игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Что происходит с Глушенковым?

– У Глушенкова идет сложная адаптация в «Зените». Там непросто, очень много всяких подводных течений. В команде много иностранцев, много бразильцев. Непросто адаптироваться.

– Может Максиму стоило остаться в «Локомотиве»? Он хорошо себя проявил в составе «железнодорожников».

– Я так не считаю. Он хотел перейти в «Зенит», что по итогу и сделал. Просто он не ожидал, что будет так сложно. Но так бывает в жизни.

– Чем можно объяснить вспышку в игре Глушенкова в начале сезона, если только сейчас у него происходит адаптация?

– Глушенков заиграл на удачу, потому что он только пришел в «Зенит» и во все верил… Когда он окунулся во все проблемы, хитросплетения внутри команды, Глушенков подзатух. Он восстановится, все будет хорошо. Глушенков – хороший игрок.