В «Химках» оценили информацию о переходе в статус фарм-клуба «Спартака»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов ответил на вопрос о том, что подмосковная команда может стать фарм‑клубом «Спартака».

– Появилась информация, что «Химки» могут стать фарм‑клубом «Спартака». Как отреагировали на это?

– Это просто слухи. Где‑то написали, но такой информации у меня нет.