В «Химках» оценили информацию о переходе в статус фарм-клуба «Спартака»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов ответил на вопрос о том, что подмосковная команда может стать фарм‑клубом «Спартака».
– Появилась информация, что «Химки» могут стать фарм‑клубом «Спартака». Как отреагировали на это?
– Это просто слухи. Где‑то написали, но такой информации у меня нет.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Химки» могут стать фарм‑клубом «Спартака», если погасят долги до 9 мая и пройдут лицензирование на следующий сезон.
- Подмосковный клуб занимает в РПЛ 12-е место с 25 очками после 27 матчей.
Источник: «Матч ТВ»