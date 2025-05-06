Отец Гладышева оценил вариант с переходом сына в «Зенит»

Отец вингера «Динамо» Ярослава Гладышева Вадим Гладышев высказался о возможности трансфера игрока в «Зенит».

– Со многими российскими молодыми футболистами, когда они начинают себя проявлять, происходит так, что у «Зенита» появляется к ним интерес. Возможно ли говорить о переходе в какой-то другой клуб в РПЛ или для него есть только «Динамо»?

– Да нет. Я думаю, не стоит сейчас в «Зенит» даже близко переходить. Не настолько он еще проявил себя. Хотя бы показать сезон-два. Забил, что теперь, сразу в «Зенит»? Нет, нет и еще раз нет.