Отец Гладышева оценил вариант с переходом сына в «Зенит»

Отец вингера «Динамо» Ярослава Гладышева Вадим Гладышев высказался о возможности трансфера игрока в «Зенит».
– Со многими российскими молодыми футболистами, когда они начинают себя проявлять, происходит так, что у «Зенита» появляется к ним интерес. Возможно ли говорить о переходе в какой-то другой клуб в РПЛ или для него есть только «Динамо»?
– Да нет. Я думаю, не стоит сейчас в «Зенит» даже близко переходить. Не настолько он еще проявил себя. Хотя бы показать сезон-два. Забил, что теперь, сразу в «Зенит»? Нет, нет и еще раз нет.
- 22-летний Гладышев провел в этом сезоне за «Динамо» 36 матчей, забил 13 голов, отдал 7 передач.
- Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 2,8 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»