Орлов оценил игру Соболева с «Пари НН»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Понятно, что нужно забивать и с игры. Вот Соболев и имел пять попыток. Почему? Потому что ему противостояла оборона «Пари НН». Против ЦСКА ты такой свободы уже не получишь. Но все равно надо Александра похвалить. Зрители ему аплодировали, сказали спасибо. Значит, заслужил. Нужно признать: он – герой матча.

Победа есть победа. Выиграли – и хорошо. А качество футбола обсуждать сложно. Глушенков растворился. Вендел не впечатлил, да еще и травму получил.

Неприятно удивило, как питерцы пропустили. Как Мантуан и Зделар позволили Агапову проскочить по левому флангу и прострелить на Грулева? Двое против одного... Небрежность!

Расклады в чемпионской гонке? Как говорится, надежда умирает последней. Но «Краснодар», конечно, близок к золотым медалям. В следующем туре он на выезде играет с ЦСКА, а «Зенит» отправится в Махачкалу. Интересно!» – сказал Орлов.