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Орлов оценил игру Соболева с «Пари НН»

Сегодня, 12:53
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Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Понятно, что нужно забивать и с игры. Вот Соболев и имел пять попыток. Почему? Потому что ему противостояла оборона «Пари НН». Против ЦСКА ты такой свободы уже не получишь. Но все равно надо Александра похвалить. Зрители ему аплодировали, сказали спасибо. Значит, заслужил. Нужно признать: он – герой матча.

Победа есть победа. Выиграли – и хорошо. А качество футбола обсуждать сложно. Глушенков растворился. Вендел не впечатлил, да еще и травму получил.

Неприятно удивило, как питерцы пропустили. Как Мантуан и Зделар позволили Агапову проскочить по левому флангу и прострелить на Грулева? Двое против одного... Небрежность!

Расклады в чемпионской гонке? Как говорится, надежда умирает последней. Но «Краснодар», конечно, близок к золотым медалям. В следующем туре он на выезде играет с ЦСКА, а «Зенит» отправится в Махачкалу. Интересно!» – сказал Орлов.

  • Соболев забил голы на 54-й и 83-й минутах игры с «Пари НН». Он был заменен на 85-й минуте встречи.
  • Всего на счету 28-летнего форварда 6 голов и 2 передачи в 27 матчах за «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1746439464
Если бы сельдерей впустил Лусиано, вначале матча, то уверен, счет был бы 7:1.
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FCSpartakM
1746457349
Как всегда выпустили всех форвардов и загружали весь матч в штрафную и выиграли минимально, могли еще и пропустить. Очень на тонкого и безыдейно. Остается только молиться бумжам, чтобы Краснодар дрогнул. По игре зенит и на втором месте не должен быть, но уровень футболистов позволяет додавливать такие команд, с москвичами туго
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