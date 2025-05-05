Бывший вице-президент и экс-гендиректор «Динамо» Анатолий Воробьeв оценил результаты команды в этом сезоне.
«Пора переходить на классику. Люся Чеботина и Егор Крид не принесли «Динамо» трофеев.
Во-первых, предлагаю в начале сезона ставить «Весну» Вивальди в честь 1976 года и с надеждами на повторение. А в конце сезона на выбор: либо «Траурный марш» Шопена, либо «Похоронный марш» Чайковского», – сказал Воробьeв.
- Чеботина и Крид ранее выступали на матчах клуба.
- «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ с 47 очками после 26 матчей. Команда утратила шансы на победу в чемпионате и FONBET Кубке России.
- В последний раз бело-голубые побеждали в Кубке страны в 1995 году, в чемпионате СССР – в сезоне-1976 (весна).
Источник: «Евро-Футбол.Ру»