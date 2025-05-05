Бывший вице-президент «Динамо»: «Чеботина и Крид не принесли трофеев»

Бывший вице-президент и экс-гендиректор «Динамо» Анатолий Воробьeв оценил результаты команды в этом сезоне.

«Пора переходить на классику. Люся Чеботина и Егор Крид не принесли «Динамо» трофеев.

Во-первых, предлагаю в начале сезона ставить «Весну» Вивальди в честь 1976 года и с надеждами на повторение. А ⁠в конце сезона на выбор: либо «Траурный марш» Шопена, либо «Похоронный марш» Чайковского», – сказал Воробьeв.