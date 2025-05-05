Червиченко высказался о работе судей в матче «Факел» – «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, чего не хватило команде для победы в гостевом матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).
«Я думаю, что «Спартаку» в матче с «Факелом» не хватило лидеров команды и судейской поддержки. Видимо, решили уже дальше не усугублять оригинальным решением ситуацию и судили то, что было», – сказал Червиченко.
- На 23-й минуте встречи защитник «Спартака» Руслан Литвинов сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол. Игрок красно-белых был удален с поля после вмешательства ВАР.
- Матч судила бригада во главе с Ранэлем Зияковым.
Источник: Vprognoze.ru