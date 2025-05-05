Червиченко высказался о работе судей в матче «Факел» – «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, чего не хватило команде для победы в гостевом матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

«Я думаю, что «Спартаку» в матче с «Факелом» не хватило лидеров команды и судейской поддержки. Видимо, решили уже дальше не усугублять оригинальным решением ситуацию и судили то, что было», – сказал Червиченко.