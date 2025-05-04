Мостовой прокомментировал 0:0 «Спартака» против «Факела»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил исход матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Спартак» (0:0).

С 23-й минуты воронежцы были в большинстве после удаления Руслана Литвинова.

«Факел» идет на последнем месте.

«Спартак» занимает 4-е место.

«С 25-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве. Но, наверное, никто этого и не заметил. «Факел» ничего не создал кроме момента на последних минутах. Это говорит о том, что команда не зря находится на последнем месте.

У «Спартака» теперь ставка на Кубок. Хотя еще после поражения в дерби было понятно, что шансов на чемпионство нет», – сказал Мостовой.