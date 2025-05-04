Экс-директор «Спартака» сказал, как клубу компенсировать неудачи в этом сезоне

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о гостевом матче красно-белых с «Факелом» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
«Тут всем всe понятно. Искусственное поле, играли вдесятером. В Воронеже всем тяжело играть, там у хозяев самоотдача полная. Болельщики там потрясающие. Хоть команда и идет на последнем месте и не имеет топовых игроков, но выгрызает всe, что можно. Умницы в этом отношении, они бьются.
О чемпионстве «Спартака» забыли и до этого матча. Эта же игра показывает, что можно и без третьего места остаться. Без второго уже точно остались. Может еще и третьего не быть.
Удивляться же нечему – потеряны очки с махачкалинским «Динамо», «Ахматом», «Факелом». Одна команда последняя, а две другие борются за выживание…
Весну завалили полностью, провал весны. Чего уже тут себя дурить? Пусть Кубок выигрывают, тогда всe это компенсируется», – сказал Шикунов.
- «Спартак» поднялся на 3-е место в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. Столько же баллов у расположенного на 4-й строчке ЦСКА, который провел на игру меньше.
- Красно-белые потеряли математические шансы на чемпионский титул.
- В FONBET Кубке России «Спартак» вышел в финал Пути регионов, где встретится с «Ростовом».