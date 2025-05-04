Черданцев разозлился из-за вопроса о его отстранении от работы на матчах «Динамо»

Комментатор Георгий Черданцев возмутился из-за вопроса о том, будет ли «Динамо» просить не назначать его на работу на матчах команды. Журналист «Спорт-Экспресса» ранее задал вопрос об этом генеральному директору клуба Павлу Пивоварову.

«А вот что удивило, так это вопрос корреспондента гендиректору «Динамо», не будут ли они просить руководство «Матча» не назначать меня на матчи «Динамо» из-за данной в эфире оценки эпизода.

Это вообще как? Вы серьезно думаете, что комментатора можно (нужно) не назначать на матчи из-за той или иной оценки единоборства в центре поля? Как такую дичь можно а) спрашивать, б) публиковать?» – написал Черданцев.