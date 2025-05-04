Губерниев сказал, что может заставить «Краснодар» пропустить «Зенит» на 1-е место

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Краснодар» может упустить 1-е место в РПЛ, если начнет мандражировать на финише сезона.

«Если «Краснодар» обыграет ЦСКА, то южане станут чемпионами. «Быки» подвержены финишному волнению, как говорила великая Людмила Пахомова, надо разделять спортивное волнение от мандража. Если «быки» скатятся в мандраж, то тореадор в лице «Зенита» сможет пробить быка в самое сердце», – сказал Губерниев.