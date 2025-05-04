В «Химках» ответили на упреки в низкой посещаемости

Пресс-атташе «Химок» Евгений Дзичковский высказался о посещаемости матчей клуба в этом сезоне.

– У «Химок» невысокая посещаемость. Принимаете упреки в низкой явке?

– Это не упреки, это арифметика. В маленьком городе ходит мало людей на футбол.

– Но я вижу, что клуб очень следит за тем, чтобы в медиа не появлялись недостоверные данные о посещаемости – до того, как опубликован протокол, где цифры, на мой взгляд, близкие к реальным.

– Объясню, почему так. Это пишется с одной целью. Если бы написали, что на трибунах присутствует полторы тысячи человек, не было бы заголовков. А если напишут 291 зритель, то вся лента будет в этом.

Лента бы не была такой, если бы написали, что на матче полторы тысячи зрителей. Более того – и полторы тысячи это мало, но это не кликабельно. А 291 – кликабельно.