Шнякин восхитился «Краснодаром»: «Борются за чемпионство в условиях такой логистической жопы!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин похвалил «Краснодар» за борьбу за чемпионство.

«Вчера решил добраться в Краснодар в день матча, стартовал в 5:30 из квартиры. На тачке до Шереметьево->самолет до Сочи->такси до вокзала Адлера->ласточка до Краснодара->такси до стадиона->пробочку пешком обойти. Ушло примерно 13 часов. В том числе не самых приятных часов, если ты летишь с ростом под 190, а женщина спереди кресло отклоняет.

Но о чем сказать хочу. Понимаю, что у футболистов чартеры, где они на три кресла разложиться могут. Комфортабельные автобусы. В поездах они скорее лежат, а не сидят. Выезжают не экстремально впритык к матчу, а заранее. Да и массажисты всегда готовы растереть отeки. НО. Я по-прежнему восхищен одним фактом борьбы «Краснодара» за чемпионство в условиях такой логистической жопы! Не представляю, как это вымотало за сезоны. Красавцы», – написал Шнякин.