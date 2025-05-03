Мостовой определил матч, который станет решающим в чемпионской гонке РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Я думаю, что «Спартак» после поражения от ЦСКА потерял шансы на чемпионство. Мне кажется, что первое место все-таки разыгрывают «Краснодар» и «Зенит». ЦСКА? У армейцев очень мало шансов.

Для того чтобы отыграть отставание семь очков за четыре тура, надо выиграть все свои матчи и надеяться, что соперник, в данном случае «быки», как минимум два раза раза проиграют и один раз сыграют вничью. С другой стороны, да, подопечным Мурада Мусаева предстоит еще сыграть с «Рубином», «Динамо»... Могут ли бело-голубые отомстить за прошлый сезон?

Постойте, а в следующем туре с кем краснодарцы играют?! С «армейцами» же! Ну вот. Матч ЦСКА – «Краснодар» станет решающим в чемпионской гонке РПЛ. Посмотрим. Будет очень интересно», – сказал Мостовой.