Новая информация о состоянии здоровья Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.
«Арсен продолжает заниматься по индивидуальной программе. Виден его прогресс в работе. Но точной даты возвращения Захаряна в общую группу пока нет», – сказали в баскском клубе.
- В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
- Зимой у Арсена был вариант вернуться в «Динамо» в аренду.
Источник: «Спорт-Экспресс»