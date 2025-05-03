Новая информация о состоянии здоровья Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен продолжает заниматься по индивидуальной программе. Виден его прогресс в работе. Но точной даты возвращения Захаряна в общую группу пока нет», – сказали в баскском клубе.