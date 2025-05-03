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Новая информация о состоянии здоровья Захаряна

Вчера, 14:31

В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен продолжает заниматься по индивидуальной программе. Виден его прогресс в работе. Но точной даты возвращения Захаряна в общую группу пока нет», – сказали в баскском клубе.

  • В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
  • Зимой у Арсена был вариант вернуться в «Динамо» в аренду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
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