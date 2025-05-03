Червиченко спрогнозировал обмен игроками между «Зенитом» и «Крыльями Советов»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не видит Александра Соболева в «Зените» на следующий сезон.

«Будущее Соболева? Мое мнение: он отправится в «Крылья Советов». Не исключаю, что Соболева обменяют на Ивана Сергеева.

Сергеев сильнее Соболева. Иван много забивает, один из основных нападающих», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.