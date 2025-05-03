Червиченко призвал «Спартак» избавиться от чемпиона-2016/17: «С прошлым расставаться тяжело, но надо»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко призвал клуб избавиться от полузащитника Романа Зобнина.

«Че Зобнин вообще в команде делает? Его еще год назад надо было отпускать.

Есть истории, которые нельзя постоянно тащить за собой. Команда уже быстрая, совершенно иного порядка. Игроки другой скорости, другого мышления.

Зобнин – это уже прошлое. С прошлым расставаться тяжело, но надо. Он что, до матча с ЦСКА не хоронил команду? К нему были большие претензии», – сказал Червиченко.