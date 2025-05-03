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Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля

Сегодня, 08:37
1

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал причиной напряженности в раздевалке команды.

Летом футболисту исполнится 18 лет, и в этот момент перестанет действовать юношеский контракт игрока, по которому он получает не более 3 миллионов евро в год.

С наступлением 18-летия у Ламина будет действовать взрослый контракт – зарплата резко возрастет. Она будет колебаться в районе 35-40 миллионов евро в год.

Именно будущая высокая зарплата Ямаля породила напряженность внутри «Барселоны». Опытные партнеры Ламина считают неправильным, что он будет столько зарабатывать. По их мнению, в команде нарушится иерархический баланс. Например, испанец будет получать больше Роберта Левандовского.

Есть и другой лагерь в раздевалке «Барсы», члены которого считают нормальным крупное вознаграждение для Ямаля. Его считают огромным талантом и будущим клуба.

  • Ямаль стоит 180 миллионов евро.

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Источник: El Nacional
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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Комментарии (1)
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Hunter 717
1746255123
И откуда такая информация ****** полный если честно.
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