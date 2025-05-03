Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал причиной напряженности в раздевалке команды.

Летом футболисту исполнится 18 лет, и в этот момент перестанет действовать юношеский контракт игрока, по которому он получает не более 3 миллионов евро в год.

С наступлением 18-летия у Ламина будет действовать взрослый контракт – зарплата резко возрастет. Она будет колебаться в районе 35-40 миллионов евро в год.

Именно будущая высокая зарплата Ямаля породила напряженность внутри «Барселоны». Опытные партнеры Ламина считают неправильным, что он будет столько зарабатывать. По их мнению, в команде нарушится иерархический баланс. Например, испанец будет получать больше Роберта Левандовского.

Есть и другой лагерь в раздевалке «Барсы», члены которого считают нормальным крупное вознаграждение для Ямаля. Его считают огромным талантом и будущим клуба.