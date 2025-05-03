Реакция Бубнова на возможный трансфер Соболева в «Фенербахче» Моуринью

Бывший спартаковец Александр Бубнов отреагировал на информацию, что зенитовцем Александром Соболевым интересуется «Фенербахче» Жозе Моуринью.
«Аренда Соболева в Турцию? Пишут про «Фенербахче». Стамбульцы – известный клуб. В еврокубках играют. Пускай попробует.
Если Соболев там выиграет конкуренцию, то Артем Дзюба пускай отдыхает. У него в Турции не получилось. Это лучше, чем сидеть в «Зените», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 28-летний Соболев 30 августа прошлого года перешел в «Зенит» из «Спартака».
- Он провел за петербуржцев 26 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- «Фенербахче» и «Зенит» сотрудничают друг с другом.
Источник: «Чемпионат»