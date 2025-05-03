Реакция Бубнова на возможный трансфер Соболева в «Фенербахче» Моуринью

Бывший спартаковец Александр Бубнов отреагировал на информацию, что зенитовцем Александром Соболевым интересуется «Фенербахче» Жозе Моуринью.

«Аренда Соболева в Турцию? Пишут про «Фенербахче». Стамбульцы – известный клуб. В еврокубках играют. Пускай попробует.

Если Соболев там выиграет конкуренцию, то Артем Дзюба пускай отдыхает. У него в Турции не получилось. Это лучше, чем сидеть в «Зените», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».