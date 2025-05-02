Тренер «Пари НН» жестко обматерил арбитров матча с «Ахматом»

Джордже Пантич, тренер вратарей «Пари НН», наказан за поведение в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«После того как судья Павел Шадыханов заставил перебить пенальти в ворота Никиты Медведева на 106-й минуте специалист по вратарям Пантич подошел к резервному рефери Ивану Сараеву и закричал на английском: «Что за ***?» (What the fuck?).

После этого Пантича удалили по просьбе Сараева. По дороге в раздевалку сербский тренер послал резервного «***» (Fuck you!) и обозвал судей «пидорасами» (последнюю реплику в протоколе не отразили).

За это КДК дисквалифицировал Пантича на два матча и оштрафовал на 250 тысяч рублей», – написал инсайдер Иван Карпов.