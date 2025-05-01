Мостовой объяснил, почему «Спартак» выбыл из чемпионской гонки РПЛ

Александр Мостовой рассказал, что помешало «Спартаку» бороться за чемпионство до последнего тура.

«Зимняя пауза сбила команду, уходили на нее на пике, если бы не она, могли бы выйти на первое место.

Трудно понять, почему такая нестабильная весна пошла у «Спартака». Где‑то не пошло, от кого‑то фарт отвернулся, как от Угальде. До этого забивал чуть ли не каждую игру, а тут такая засуха.

В своей жизни столько ребят видел, которые любым касанием забивали, а потом 10 игр забить не могли. Бывает такое, что мяч не идет.

Вроде и по составу все нормально, и по игре хорошо. Когда проиграли «Рубину», второй тайм казанцев просто загоняли, мяч летел куда только можно, но не в ворота.

С махачкалинским «Динамо» надо было пенальти забивать, еще минут 10 оставалось. Как же так можно? Футбольный фарт тоже должен присутствовать, конечно. Отвернулся, значит«, – заявил Мостовой.