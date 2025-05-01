39-летний Модрич может остаться в «Реале», но при двух условиях

В «Реале» думают, что делать с ветеранами команды на фоне планируемого обновления состава.

Контракты Лукаса Васкеса и Луки Модрича истекают 30 июня. Ожидается, что соглашения обоих игроков продлят на две недели – до завершения клубного ЧМ.

Что касается дальнейших перспектив, то Лукас, вероятно, уйдет из-за подписания Трента, а у Модрича еще есть шансы остаться.

Чтобы провести в «Реале» еще один сезон, 39-летний хорват должен согласиться на два условия: