Тюкавин рассказал о своей реакции на предложение «Зенита»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вспомнил, как его пытался купить «Зенит».

Сообщалось, что петербуржцы работали над трансфером форварда в 2023 году.

«Зенит» предлагал за игрока 18 млн евро.

«Что можно по этому поводу рассказать? Я не видел никакой бумаги, ни с кем не встречался. Все только со слов Николаича [агента Алексея Сафонова].

Он мне рассказывал, что были какие-то звонки, встречи, предложения. Но мы сразу же решили, что я остаюсь в «Динамо», – сказал Тюкавин.