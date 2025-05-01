Тюкавин сказал, что его смешит в игре Соболева

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о нырках форварда «Зенита» Александра Соболева, за которые тот получил прозвище «Дельфин».
«Я думаю, не только мы [футболисты], а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти. Ну, я не знаю, почему он так делает. Видимо, у Саши такой стиль игры. А вообще, я ему желаю побольше забивать за «Зенит» и стать там игроком основы», – сказал Тюкавин.
- 28-летний Соболев 30 августа прошлого года перешел в «Зенит» из «Спартака».
- Он провел за петербуржцев 26 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
Источник: «РБ Спорт»