Тюкавин сказал, что его смешит в игре Соболева

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о нырках форварда «Зенита» Александра Соболева, за которые тот получил прозвище «Дельфин».

«Я думаю, не только мы [футболисты], а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти. Ну, я не знаю, почему он так делает. Видимо, у Саши такой стиль игры. А вообще, я ему желаю побольше забивать за «Зенит» и стать там игроком основы», – сказал Тюкавин.