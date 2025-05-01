Бабаев высказался об интересе «Спартака» к Кисляку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Матвею Кисляку.
– Был ли интерес «Спартака» к Кисляку?
– Я читал об этом ровно как и вы в СМИ. Никакого предложения не было.
- По данным «РБ Спорт», «Спартак» контактировал с Кисляком, чтобы узнать, готов ли игрок сменить команду.
- 19-летний футболист провел в этом сезоне 27 матчей за ЦСКА, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 4 миллиона евро.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 году.
- В этом году хавбек дебютировал в сборной России.
Источник: «Матч ТВ»