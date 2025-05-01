Бабаев высказался об интересе «Спартака» к Кисляку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Матвею Кисляку.

– Был ли интерес «Спартака» к Кисляку?

– Я читал об этом ровно как и вы в СМИ. Никакого предложения не было.