В «Химках» рассказали, зачем клуб нужен в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов высказался о необходимости существования клуба.

– Как бы вы ответили на вопрос, зачем нужны «Химки» в РПЛ?

– «Химки» – это команда с историей. Они нужны российскому футболу. Без «Химок» российской Премьер‑лиге будет хуже, на мой взгляд. Как и «Химкам» без РПЛ.