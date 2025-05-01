В «Химках» рассказали, зачем клуб нужен в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов высказался о необходимости существования клуба.
– Как бы вы ответили на вопрос, зачем нужны «Химки» в РПЛ?
– «Химки» – это команда с историей. Они нужны российскому футболу. Без «Химок» российской Премьер‑лиге будет хуже, на мой взгляд. Как и «Химкам» без РПЛ.
- «Химки» – двукратный финалист Кубка России и двукратный победитель Первой лиги.
- В РПЛ команда проводит в общей сложности 7-й сезон.
- Клуб может не пройти лицензирование на следующий сезон из-за финансовых проблем.
Источник: «Матч ТВ»