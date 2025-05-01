Звездный игрок «Реала» готов уйти из команды летом

Вингер «Реала» Родриго уже несколько месяцев думает о возможности ухода из клуба. Он считает, что больше не вписывается в игру команды.

Хотя Родриго нравятся партнеры по атаке в «Реале» Килиан Мбаппе, Винисиус и Джуд Беллингем, их индивидуальные действия влияют на возможности коллективной и комбинационной игры.

Знаковым моментом для бразильца стало его непопадание в топ-20 в номинации на награды «Золотой мяч» и The Best. Он предпринял усилия, чтобы восстановиться психологически, но пока не может играть так ярко, как прежде.

Решение Родриго об уходе изменится, если новый главный тренер «Реала» убедит его остаться. При этом интерес к футболисту проявляет ряд ведущих европейских клубов.