«Балтика» стала спонсором «Динамо»

Пивной бренд «Балтика» стал партнером «Динамо».

«Динамо» и «Балтика» заключили договор о сотрудничестве до 2027 года

В церемонии приняли участие генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и директор дивизиона продаж «Москва – Центр» компании «Балтика» Александр Свиридов.

Наш новый партнeр будет проводить предматчевые активности для болельщиков на домашних играх «Динамо». На мероприятиях клуба будет также представлено безалкогольное пиво «Балтика 0».

Добро пожаловать в семью», – написал клуб.

«Мы рады, что будем сотрудничать с крупнейшим на нашем рынке производителем пивных напитков. «Динамо» – это клуб с легендарной историей, и мы предлагаем вам обширный, даже в определенной степени исторический пакет опций. Надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться.

Что касается запрета на продажу пива на стадионах, то мы последовательно, уже много лет поддерживаем инициативу по отмене этого запрета. Это даже не экономический вопрос, а скорее вопрос изменения формата проведения времени на стадионе.

Пиво – это спутник досуга, который мы стараемся организовывать для наших болельщиков. Это также вопрос увеличения посещаемости, что скажется и на привлечении новых спонсоров. Это важный момент для футбола в целом, так что мы продолжаем поддерживать эту инициативу», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.