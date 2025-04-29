Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» презентовала легендарную ретроформу «Спартака»

«Спартак» перевыпустил для болельщиков ретроформу конца 1990-х годов.
В презентации комплекта формы поучаствовала актриса и фанатка «Спартака» Татьяна Бабенкова, известная по сериалу «Полицейский с Рублевки».
«Ретро-футболка AKAI – теперь и в красном цвете!
Легендарный стиль и логотип AKAI – символы побед красно-белых: в этой форме в 1997-м «Спартак» в очередной раз стал чемпионом страны, а в 1998-м оформил золотой дубль», – написал клуб.
- Ранее клуб выпустил аналогичную белую майку.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- В 20:30 мск «Спартак» начнет кубковый матч с «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Спартака»