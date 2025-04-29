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  • Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» презентовала легендарную ретроформу «Спартака»

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» презентовала легендарную ретроформу «Спартака»

29 апреля 2025, 16:28
9

«Спартак» перевыпустил для болельщиков ретроформу конца 1990-х годов.

В презентации комплекта формы поучаствовала актриса и фанатка «Спартака» Татьяна Бабенкова, известная по сериалу «Полицейский с Рублевки».

«Ретро-футболка AKAI – теперь и в красном цвете!

Легендарный стиль и логотип AKAI – символы побед красно-белых: в этой форме в 1997-м «Спартак» в очередной раз стал чемпионом страны, а в 1998-м оформил золотой дубль», – написал клуб.

  • Ранее клуб выпустил аналогичную белую майку.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • В 20:30 мск «Спартак» начнет кубковый матч с «Динамо».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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sochi-2013
1745939410
Фу, отлегло. По заголовку решил, что Петрова пригласили. Пришлось бы Спартак в крыс переименовывать!
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alefreddy
1745941667
может поможет а то кроме лозунгов за тройку удержаться не удалось
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subbotaspartak
1745943523
Представляю Бабича в белой юбочке... Не... не представляю
Ответить
Городовой
1745989245
Пожалейте Ловчева! Либидо проснется, а это уже вредно.
Ответить
Александр-Балашов-google
1746045678
Хех,у меня такая есть, правда 1998 года, уже с мячом в эмблеме.)
Ответить
sarcaZm
1746048804
Шлюха обыкновенная.
Ответить
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