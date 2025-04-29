Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой назвал условие для борьбы ЦСКА за чемпионство

Сегодня, 15:25
2

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я остаюсь при том мнении, которое я озвучивал как до, так и после паузы в чемпионате: «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Но я же не Нострадамус, который мог предсказать, что «Спартак» потеряет очки с «Рубином» и «Динамо» из Махачкалы. Это непрогнозируемо, но за это мы футбол и любим.

Мы видели, что ЦСКА до зимней паузы был шестым. Все кричали, что Николича надо чуть ли не убирать, но команда изменилась, пришeл Пьянич с огромным опытом, и, может быть, его присутствие и помогло ЦСКА. Он добавил спокойствия, хладнокровия, хотя многие говорили, что Пьянич – уже ни о чeм.

Николич в ЦСКА спокойно работает, у него хороший контракт, хорошая обстановка. Работает и работает, так же, контракт есть, деньги платят – что ещe нужно?

Будут ли прогрессировать армейцы? Мы же видим, чем отличаются последние сезоны: если раньше за четыре тура до конца «Зенит» становился чемпионом, то в сезоне-2023/24 интрига была до последних секунд. И в этом сезоне такая же интрига. Да и в следующем, мне кажется, будет так же. Если ЦСКА купит одного-двух игроков, укрепится – будет претендовать на чемпионство.

Не вижу принципиальной разницы – что третье, что четвeртое место, да даже второе, когда нет еврокубков. Важно только первое место. Как я и говорил, прошедший тур был определяющим, и две команды могут отказаться от чемпионской гонки, что, в принципе, и вышло», – сказал Мостовой.

  • После 26 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 58 очками. Далее расположились «Зенит» (54), ЦСКА (51), «Спартак» (50).
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Мостовой – о результатах ЦСКА при Николиче: «Не тренерский гений, а просто стечение обстоятельств» 9
Реакция Мостового на блэкаут в Испании 1
Мостовой назвал лучших российских футболистов, игравших в Европе 6
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1745929640
кто этому дебилу постоянно звонит, чтобы узнать его мнение? и зачем?
Ответить
Главные новости
Спецпроект«Спартак» – «Динамо»: подготовьтесь к дерби с помощью нашего теста
4
ФотоКарпин посетил Музей победы и оделся в форму времен ВОВ
16:55
1
ФотоЗвезда сериала «Полицейский с Рублевки» презентовала легендарную ретроформу «Спартака»
16:28
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
16:16
Дзюба прокомментировал свое будущее на фоне истекающего контракта с «Акроном»
15:50
2
Семшов раскритиковал судей матча «Спартак» – ЦСКА
15:11
7
Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ
15:03
2
Мостовой – о результатах ЦСКА при Николиче: «Не тренерский гений, а просто стечение обстоятельств»
14:48
9
Аршавин объяснил, почему российский футбол финансируют госкорпорации
14:42
10
«Спартак» отказался жаловаться в ЭСК после дерби с ЦСКА
14:08
11
Все новости
Все новости
В «Зените» ответили на подозрения, что клубу помогают судьи
17:06
Тренер вратарей объяснил, как Агкацев повредил палец в эпизоде с пенальти в Махачкале
16:47
Генич: «Краснодар» сыграл с «Динамо Мх» паршиво»
15:58
1
Бердыев прокомментировал присвоение своего имени сектору стадиона «Рубина»
15:46
1
Мостовой назвал условие для борьбы ЦСКА за чемпионство
15:25
2
Семшов раскритиковал судей матча «Спартак» – ЦСКА
15:11
7
Мостовой – о результатах ЦСКА при Николиче: «Не тренерский гений, а просто стечение обстоятельств»
14:48
9
Аршавин объяснил, почему российский футбол финансируют госкорпорации
14:42
10
Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА
14:33
1
«Спартак» отказался жаловаться в ЭСК после дерби с ЦСКА
14:08
11
Тарханов не исключил, что судьи боятся «Зенит»
13:31
8
Батраков раскрыл задачу «Локомотива» на остаток сезона
13:24
Белоус назвал игрока «Зенита» с завышенным самомнением
13:10
2
Бубнов в процентах оценил шансы «Краснодара» на чемпионство
12:59
5
Дзюба назвал свой ментальный возраст
12:27
3
Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контрактов с двумя защитниками-легионерами
12:03
Онопко определил год, когда вернут сборную России
11:40
1
Черданцев исключил «Спартак» из претендентов на чемпионство
11:38
5
Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»
11:06
4
Игнашевич назвал лучшего футболиста РПЛ в игре головой
11:00
1
ФотоБубнов поставил оценку «Спартаку» и ЦСКА в дерби
10:53
11
Педро сказал, на что рассчитывает «Зенит» в борьбе за чемпионский титул
10:13
3
Божович оценил шансы Станковича сделать «Спартак» чемпионом
09:56
2
Аршавин заявил о везении ЦСКА в матче со «Спартаком»
08:56
10
Радимов определил ключевой матч для «Краснодара» в конце сезона
08:46
7
Аршавин – о госфинансировании клубов РПЛ: «Все сделано так, что от него не уйти»
00:55
2
Титов назвал футболиста «Спартака», чей менталитет изменил Станкович
00:42
11
Федотов проанализировал судейство в матче «Динамо» – «Зенит»
00:16
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 