Мостовой назвал условие для борьбы ЦСКА за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я остаюсь при том мнении, которое я озвучивал как до, так и после паузы в чемпионате: «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Но я же не Нострадамус, который мог предсказать, что «Спартак» потеряет очки с «Рубином» и «Динамо» из Махачкалы. Это непрогнозируемо, но за это мы футбол и любим.

Мы видели, что ЦСКА до зимней паузы был шестым. Все кричали, что Николича надо чуть ли не убирать, но команда изменилась, пришeл Пьянич с огромным опытом, и, может быть, его присутствие и помогло ЦСКА. Он добавил спокойствия, хладнокровия, хотя многие говорили, что Пьянич – уже ни о чeм.

Николич в ЦСКА спокойно работает, у него хороший контракт, хорошая обстановка. Работает и работает, так же, контракт есть, деньги платят – что ещe нужно?

Будут ли прогрессировать армейцы? Мы же видим, чем отличаются последние сезоны: если раньше за четыре тура до конца «Зенит» становился чемпионом, то в сезоне-2023/24 интрига была до последних секунд. И в этом сезоне такая же интрига. Да и в следующем, мне кажется, будет так же. Если ЦСКА купит одного-двух игроков, укрепится – будет претендовать на чемпионство.

Не вижу принципиальной разницы – что третье, что четвeртое место, да даже второе, когда нет еврокубков. Важно только первое место. Как я и говорил, прошедший тур был определяющим, и две команды могут отказаться от чемпионской гонки, что, в принципе, и вышло», – сказал Мостовой.