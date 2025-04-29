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Названы сроки восстановления Рюдигера после операции

Сегодня, 14:18

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер перенес операцию на левом колене. Медицинское вмешательство прошло успешно. Он выбыл из строя на 6-8 недель.

В финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:3) немец был заменен на 111-й минуте из-за острой боли в колене. Позднее у него был диагностирован частичный разрыв наружного мениска.

  • 32-летний Рюдигер, скорее всего, выбыл из строя до клубного чемпионата мира.
  • Он провел в этом сезоне 49 матчей за «Реал», забил 3 гола, отдал 1 передачу
  • В финале Кубка Испании Рюдигер уже после своей замены был удален со скамейки запасных за агрессивное поведение в отношении судьи. Ему грозит дисквалификация.

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Источник: страница El Partidazo de COPE в соцсети X
Испания. Примера Реал Рюдигер Антонио
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