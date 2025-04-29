Батраков раскрыл задачу «Локомотива» на остаток сезона

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сказал, что у команды есть задача выиграть во всех оставшихся матчах сезона.

– Что нужно сделать, чтобы хоть как‑то занести в актив эту весну? Болельщики переживают из‑за результата.

– Надо дойти как можно дальше в Кубке, в идеале – победить. Осталось не так много матчей выиграть там, поэтому все в наших силах. Конечно, это исправит общую ситуацию. Но и вообще наша задача – победить во всех матчах, которые остались до конца сезона. Хотелось бы ее выполнить.