Батраков раскрыл задачу «Локомотива» на остаток сезона

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сказал, что у команды есть задача выиграть во всех оставшихся матчах сезона.
– Что нужно сделать, чтобы хоть как‑то занести в актив эту весну? Болельщики переживают из‑за результата.
– Надо дойти как можно дальше в Кубке, в идеале – победить. Осталось не так много матчей выиграть там, поэтому все в наших силах. Конечно, это исправит общую ситуацию. Но и вообще наша задача – победить во всех матчах, которые остались до конца сезона. Хотелось бы ее выполнить.
- «Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 26 туров. Отставание от 3-й строчки составляет 6 очков. Весной команда выиграла в РПЛ только 2 встречи из 8.
- 30 апреля красно-зеленые сыграют с «Ростовом» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»