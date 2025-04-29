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Белоус назвал игрока «Зенита» с завышенным самомнением

Сегодня, 13:10

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус высказался об игре «Зенита».

– Согласны ли в с тем, что «Зениту» не хватает сейчас лидера в команде?

– Не без этого. Мне у «Зенита» нравится Луис Энрике. Интересный футболист, очень сильная фигура. Я уверен, что те деньги, которые «Зенит» за него заплатил, окупятся. Со временем Энрике станет лидером команды. Вендел понимает, что многое сейчас от него зависит. Но последнюю игру он выглядел бледно.

– Не ярко в последнем матче выглядел и Глушенков.

– Мало того что не ярко. У него, по-моему, в силу ряда причин слишком завышенное самомнение. Его в игре с «Динамо» заменили в районе 60-й минуты. Да, все игроки недовольны, когда их меняют. Все себя считают великими и незаменимыми. Но это надо показывать и доказывать в игре. Нужно смотреть на причины того, почему его поменяли.

– Может ли сильно давить на игроков «Зенита» то, что этот сезон проходит в столетие клуба?

– Давит, конечно. Были заявления руководства команды, что должны выиграть и чемпионат, и Кубок. Но чемпионство уплывет от петербуржцев, если команда продолжит так терять очки, а «Краснодар» продолжит играть в том же духе.

Будет неплохо, если они выиграют Кубок – хоть какой-то титул в столетие. Еще надо отметить, что определенное давление идет еще от того, что губернатор Санкт-Петербурга объявил 2025-й годом «Зенита» в Петербурге. Но ведь никто не собирался сложить лапки и смотреть, как «Зенит» будет побеждать.

– Сообщается, что если «Зенит» не выиграет чемпионство в столетие, то могут быть серьезные изменение в руководстве клуба. Правильными ли будут такие решения?

– Я бы не делал таких резких движений. «Зенит» шесть раз подряд становится чемпионом. Не сказать, что команда развалилась. Значит надо где-то добавлять тренерскому штабу и руководству.

Знаете, во времена Лобановского говорили, что если команда в развале, надо или менять весь состав, или тренера. Я не вижу причин, почему надо менять в «Зените» Семака или его помощников. Они последние сезоны приводили команду к чемпионству. А то, что сейчас у «Зенита» в плане результата, то такое бывает.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26 матчей. Отставание от «Краснодара» составляет 4 очка.
  • В этом сезоне петербургский клуб официально празднует свое 100-летие.
  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
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