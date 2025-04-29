Близкий друг Клоппа назвал клуб, который хочет возглавить тренер

Близкий друг Юргена Клоппа Мирослав Таньга рассказал о планах на будущее немецкого специалиста.
«Уходя из «Ливерпуля», он сказал мне, что у него есть два желания: тренировать сборную Германии и «Реал». Я не знаю, сбудется ли хоть одно из них. Он, безусловно, один из кандидатов на пост тренера «Реала», но пока это все домыслы.
Я также знаю, что он никогда не видел себя тренером какой-либо другой английской команды, кроме «Ливерпуля». Он не хочет в Серию А и Францию. В какой-то момент он возглавит сборную Германии», – сказал Таньга.
- Клопп покинул «Ливерпуль» в конце прошлого сезона по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
Источник: Mozzart Sport