Близкий друг Клоппа назвал клуб, который хочет возглавить тренер

Близкий друг Юргена Клоппа Мирослав Таньга рассказал о планах на будущее немецкого специалиста.

«Уходя из «Ливерпуля», он сказал мне, что у него есть два желания: тренировать сборную Германии и «Реал». Я не знаю, сбудется ли хоть одно из них. Он, безусловно, один из кандидатов на пост тренера «Реала», но пока это все домыслы.

Я также знаю, что он никогда не видел себя тренером какой-либо другой английской команды, кроме «Ливерпуля». Он не хочет в Серию А и Францию. В какой-то момент он возглавит сборную Германии», – сказал Таньга.