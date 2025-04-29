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«Реал» определился с будущим Куртуа

Сегодня, 11:32

«Реал» предложил вратарю Тибо Куртуа продлить контракт с клубом на 2 года. Действующее соглашение «Мадрида» с бельгийцем истекает в 2026 году. Таким образом, он останется в команде до 2028 года.

В «Реале» считают Куртуа лучшим вариантом на позиции голкипера. Клуб готов сделать для вратаря исключение из своих правил, согласно которым предлагает игрокам старше 30 лет продлить контракт на один сезон максимум.

Стороны уже некоторое время обсуждают условия продления соглашения.

  • 32-летний Куртуа провел в этом сезоне 43 матча за «Реал», пропустил 48 мячей, провел 14 игр на ноль.
  • Бельгиец выступает за мадридцев с августа 2018 года.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Реал Куртуа Тибо
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