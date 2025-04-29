Ямаля обвинили в неуважении к королю

Болельщики негативно оценили поведение нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля после финала Кубка Испании против «Реала» (3:2).

Подписчикам Ямаля не понравился внешний вид Ламина, когда он на церемонии награждения подошел к королю Испании Филиппу VI.

Игрок был в двух солнцезащитных очках и одетой задом наперед майке.

«Уважения нет», – написал болельщик в твиттере.

«Футболиста «Реала» за такое дисквалифицировали бы», – добавил другой.

У Ямаля 2 ассиста в финале.

Фото: Fran Santiago/Getty Images