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Ямаля обвинили в неуважении к королю

29 апреля 2025, 21:49
6

Болельщики негативно оценили поведение нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля после финала Кубка Испании против «Реала» (3:2).

Подписчикам Ямаля не понравился внешний вид Ламина, когда он на церемонии награждения подошел к королю Испании Филиппу VI.

Игрок был в двух солнцезащитных очках и одетой задом наперед майке.

«Уважения нет», – написал болельщик в твиттере.

«Футболиста «Реала» за такое дисквалифицировали бы», – добавил другой.

  • У Ямаля 2 ассиста в финале.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (6)
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momwig_
1745955957
Ну чего церемониться? 6-8 лет за дискредитацию, выйдет через 4 в самом расцвете сил. Если в тюрьме не выяснится ещё что-то, конечно.
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Niklas80
1745980701
Клоун растет в Барсе.
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