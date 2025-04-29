Прогноз Пономарева на кубковый матч «Зенит» – ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что московский клуб проиграет «Зениту» в первой встрече полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я думаю, что ЦСКА не сможет выдать такую же игру, как несколько дней назад со «Спартаком». Армейцы тогда выложились полностью. Они потратили много сил, и опустошены морально. Не смогут они сейчас настроиться на такую же игру, как со «Спартаком».

Поэтому, скорее всего, в первом полуфинальном матче ЦСКА проиграет. Думаю, «Зенит» победит со счетом 2:1 или около того», – сказал Пономарев.