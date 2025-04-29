«Реал» готов осуществить первый трансфер в начале июня

«Реал» намерен подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в начале лета. В первые 10 дней июня будет открыто дополнительное трансферное окно перед клубным чемпионатом мира.

Контракт защитника с «Ливерпулем» действует до 30 июня. Чтобы осуществить переход досрочно «Реалу» придется провести переговоры и выплатить «красным» определенную компенсацию.