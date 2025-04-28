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Экс-игрок «Зенита»: «Что вообще умеет Соболев?»

Сегодня, 23:17
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Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов разочарован игрой Александра Соболева.

  • Прошлым летом петербуржцы купили форварда у «Спартака» за 10 млн евро.
  • В 26 матчах он забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

– Я не понимаю, как можно было отпустить Сергеева в «Крылья» и купить вместо него Соболева. Сергеев забивает сейчас за «Крылья» часто. И, заметьте, ни одного плохого слова про «Зенит» не сказал, который с ним так обошелся.

Наоборот, говорит, буду за эту команду болеть, желаю ей побед. А из него Семак сделал «козла отпущения», не знаю, за что. Сергеев тут и выручал, и голы победные забивал, выходя на замену.

Вместо него тренер «Зенита» пригласил Соболева – я так понимаю, это его идея. Чем он лучше, не знаю.

Соболев моменты не создает, пользы мало приносит. Футболисты же все это понимают, чувствуют, видят, кого тренер «тащит» в состав, кого «задвигает». Расшатывается атмосфера.

– Говорили, что Семаку нужен вперед габаритный форвард, на которого можно «повесить» всю атаку. Сергеев для этого не годится.

А Соболев вообще что умеет? Посмотрите, какие у него минусы «вылезли». В «Спартаке» он хотя бы вел себя нагло, уверенно.

В «Зените» – ни остановить, ни отдать мяч не может. С психикой у него все плохо. Оказывается, очень нервный человек.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (1)
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рылы
1745872306
справедливости ради - в последнем сезоне сергеев мало забивал. ровно по той же причине, что и дельфин сейчас: дают мало времени на поле. у нас тогда кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата с отрывом, а сейчас переизбыток нападающих, все получают мало времени. кассьерру нужно было продавать летом, когда арабы сундуки с золотом за него предлагали. и бабки были бы, и дельфинарий играл бы чаще, и забивал бы больше, напару с лусиано. но семаку нужна была замена дзюбе - а такая на всю страну была только одна. ушёл дзюбло - начались проблемы, как выяснилось - перестали выигрывать чемп за несколько туров до конца, с большим отрывом. поэтому дельфина и взяли - в надежде, что всё будет как раньше. но забыли продать лишнего нападающего.
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